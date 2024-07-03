"Atatürk Sakarya Savaşı'nda oyun oynadı" diyen İsmet Özel'e suç duyurusu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), İstiklal Marşı Derneği Fahri Genel Başkanı İsmet Özel hakkında, Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

ANKA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 17:56
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ADD'nin suç duyurusuna ilişkin dilekçesinde, "İstiklal Marşı Derneği'nin Fahri Genel Başkanı olarak tanımlanan İsmet Özel'in, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a aykırı hareket ettiği" belirtildi.

Dilekçede, İsmet Özel'in "Atatürk'ün Sakarya Savaşı'nı kazanma ihtimalini görmediği, bu sebeple yaralı olmamasına rağmen kolunu sardırıp savaşı terk ettiği'' yönündeki sözlerine işaret edilerek, soruşturma ve kovuşturma yapılması ve kamu davası açılması istendi. 

İsmet Özel'in sözleri şu şekilde idi:

"Mustafa Kemal karargaha kadar geldi fakat kolu sarılı olarak, 'Ben attan düştüm bana bir şey sormayın' dedi. Yani savaşı Türklerin kazanma ihtimali sıfır olduğu için Mustafa Kemal şöyle düşündü: 'Türkler kaybedeceği için bu benim başarsızlığım sayılacak ve siyasi kariyerim yaralanacak. Onun için ben bu sorumluluktan uzakta durayım' diye böyle bir oyun oynadı."


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