Atatürk adına 98’incisi düzenlenen at yarışçılığının derbisi bugün Veliefendi’de

Yayınlanma: 30.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.06.2024 - 04:00

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk adına 98 yıldır aralıksız düzenlenen Gazi Koşusu’nda bugün büyük heyecan yaşanacak. İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda saat 17.15’te başlayacak Türk at yarışçılığının derbisine üç yaşlı safkan İngiliz atları yarış hayatlarında sadece bir kez katılabiliyor. 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 17’si erkek, 5’i dişi olmak üzere toplam 22 safkan at katılacak. Dev mücadeleyi TJK TV’nin yanı sıra çok sayıda ulusal kanal naklen yayımlayacak. Oldukça renkli geçmesi beklenen günde, on binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak Veliefendi Hipodromu’nda yarışseverler saat 12.00’den itibaren müzik dinletileri ve çocuk animasyonları başta olmak üzere çeşitli aktivitelerle unutamayacakları anlar yaşayacak.

Koşacak atlar ve jokeyleri

İKRAMİYE 20 MİLYON TL

7’den 70’e milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 13 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu’nda ikinciye 5.4 milyon lira, üçüncüye 2.7 milyon lira, dördüncüye 1 milyon 350 bin lira ve beşinciye 675 bin lira ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin TL’lik ikramiye kazanmış olacak.

İLK KOŞU

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, Ali Muhiddin Hacıbekir’in sahibi olduğu “Neriman” isimli safkanın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu’nu İsmet İnönü ile birlikte izlemişti.

UNUTULMAZ REKORLAR

Jokey Ahmet Çelik, Renk (2015), Graystorm (2016), Piano Sonata (2017), Hep Beraber (2018), The Last Romance (2019), Call To Victory (2020) ve Burgas (2021) isimli safkanlar ile Gazi Koşusu’nu tam 7 yıl üst üste kazanarak önemli bir rekorun altına imza attı. Gazi Koşusu’nda en iyi derece ise “Bold Pilot” isimli safkana ait. 1996’da Özdemir Atman’ın sahibi olduğu “Bold Pilot”, jokeyi Halis Karataş ile 2.26.22’lik derecesiyle Gazi Koşusu’nun en hızlı safkanı oldu.

SON ŞAMPİYON MEHMET KAYA: ANLATILMAZ YAŞANIR

Geçen yıl Gazi Koşusu’nu kazanan jokey Mehmet Kaya, bu unvanla daha özgüvenli şekilde derbiye çıkacağını söyledi. Cumhuriyet’e konuşan Kaya, Gazi Koşusu’nun Türk atçılığının en büyük yarışı olduğunu vurgulayıp “Geçen sene kazanmanın getirdiği bir tecrübe, özgüven var. Gazi Koşusu’nu kazanan, o coşkuyu, o tadı alan bir jokey olarak bu yarışın önemini daha fazla hissediyorum. Bu sene de Gazi Koşusu’nu kazanarak yeniden o mutluluğu yaşamak istiyorum. Gazi Koşusu’nu kazandığında en üst seviyeye geldiğini hissediyorsun. Anlatılmaz, yaşamak lazım. Mustafa Kemal Atatürk adına yapılan bir koşuyu kazanmanın anlamı çok büyük. 3-4 çok ciddi rakibim olduğunu biliyorum. Kimin birinci geleceğini yarışın gidişatı belirleyecek” dedi.