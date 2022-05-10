Atatürk tarafından kurulan Büyükada Anadolu Kulübü’nün binaları yok oluyor

10 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Büyükada Anadolu Kulubü’nün mülkiyetinde bulunan ve Cavirus Köşkleri adıyla da bilenen tarihi ikiz köşkler tadilat için ödenek bulunamadığından yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Atatürk tarafından kurulan Anadolu Kulübü aidatlar ve tesislerde konaklama bedelleriyle ayakta duruyor. Üyelerinin büyük bir kısmı milletvekillerden oluşan kulübün, AKP iktidarıyla üye sayısı düştü. Alkol servisi yapılan bir yer olması nedeniyle kulüp üyeliğine itibar etmeyen AKP’li vekiller, mecliste çoğunluk olunca aidatları yeterli olmadığından kulüp, onarım ve bakım çalışmalarına bütçe ayıramıyor. 1905’te yapılan Cavirus köşkleri, onarım yapılmadığı takdirde bir iki yıl sonra tümüyle çökecek duruma gelmiş durumda.

Atatürk tarafından Türk ve yabancı üyelerin bir araya gelerek tanışmalarına, görüşmelerine ve bilgi alışverişinde bulunmalarına imkân sağlamak amacıyla kurulan Anadolu Kulübü’nün Büyükadada’daki tesislerinde yer alan tarihi Cavurius köşkleri bakımsızlık nedeniyle yıkılmak üzere.

Ankara’da kurulan ilk ve tek parlamenter sivil toplum kuruluşu olan ‘Anadolu Kulübü’nden sonra 11 Nisan 1937 tarihli kongresinde İstanbul Büyükada Yat Kulübünün Anadolu Kulübüne bağlanması kararı aldı. İhsan Sabri Çağlayangil’in başkanlığı döneminde Cavirus isimli kişiye ait olan iki köşkü satın aldı.

Cavirus Köşleri’nden birisi yakın zamanda yenilenmişti. Ancak ödenek bulunamadığı ve yenilenme işlemi yapılamadığı için diğer köşk de her an yok olabilir.

GELİRLERİ YETMİYOR

Üyelerinin çoğunluğu milletvekillerinden oluşan Anadolu Kulübü, AKP iktidarıyla sıkıntıya düştü. Atatürk tarafından kurulması, ilk başkanlığını İsmet İnönü’nün yapması ve alkollü içecek servisi yapılması nedeniyle AKP’li milletvekilleri Anadolu Kulübü’ne üye olmayınca aidat gelirleri önemli ölçüde düşüş gösterdi. Geliri giderini karşılamayınca tesislerin onarımı da yapılamadı. Tesisin içerisinde bulunan ikiz Cavirus köşklerinden birinin onarımı kısmen yapılabildi. Diğeri ise ödenek yokluğundan onarım yapılamayınca çürümeye terkedildi. Birinci derecede tarihi anıt bina olan Cavirus köşkleri Kültür Bakanlığı ya da TBMM tarafından ödenek ayrılmazsa bir iki yıl içinde yok alacak.

Köşkün tavanlarında yer yer çürümüşlükler göze çarpıyor.