Büyükada’da yanıt bekleyen sorular: Hayvan hakları savunucuları eylemde

04 Nisan 2022 Pazartesi, 14:51

Büyükada’da ‘4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’ dolayısıyla Adalar Belediyesi binasının önünde toplanan hayvanseverler, veterinerlik hizmetlerinden memnun olmadıkları ve sokak hayvanlarıyla ilgili taleplerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle eylem yaparak ‘Mustafa Ün İstifa’ yazılı pankart açtı. Belediyenin veterineri ve sorumlu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunan hayvanseverler, ‘bağış’ ya da ‘ilaç parası’ adı altında makbuzsuz şekilde sürekli para toplandığını, ilaçların uygun koşullarda muhafaza edilmediğini ve hayvanların hijyenik ortamda tedavi edilmediğini öne sürdü.

Büyükada’da hayvanseverler, ‘4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’ dolayısıyla belediye binasının önünde toplanarak eylem yaptı. Ellerinde, ‘Mustafa Ün İstifa’, ‘acil kısırlaştırma, düzenli, şeffaf hizmet istiyoruz’, ‘İlaç tedavi hemen’ yazılı pankartlar taşıyan hayvanseverler, belediyenin veterinerlik hizmetlerinden memnun olmadıklarını ve sokak hayvanlarıyla ilgili taleplerinin yerine getirilmediğini söyledi.

Belediye binası önünde yapılan basın açıklamasında, “4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü vesilesiyle Adalar sokaklarında ve Adalar Belediyesi Barınağı’nda bulunan hayvan dostlarımızın haklarını, kamu hizmetini sürekli olarak aksatan Adalar Belediyesi veterinerinden talep etmek için burada bulunuyoruz. Adalı hayvanseverler ve yerel hayvan koruma görevlileri, 7 Mart 2022 tarihli Belediye Meclisi toplantısı öncesinde şu anda bulunduğumuz belediye binası önünde basın açıklaması yapmış, Belediye Başkanı Erdem Gül’e yazılı ve sesli olarak taleplerini bir kez daha bildirmişlerdir. 7 Mart tarihinin üzerinden neredeyse 1 ay geçmiş olmasına rağmen Adalar Belediyesi can dostlarımızla ilgili taleplerimiz doğrultusunda hala harekete geçmemiştir” ifadeleri kullanılarak duruma tepki gösterildi.

‘BAĞIŞ YA DA İLAÇ PARASI ADI ALTINDA SÜREKLİ PARA TOPLANIYOR’

Hayvanseverlerin Adalar Belediyesi veterinerleri hakkında ve suç fiillerine göz yumduklarını iddia ettikleri kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Adalar Belediyesi veterinerinin, ‘bağış’ ya da ‘ilaç parası’ adı altında ve makbuzsuz şekilde hayvanseverlerden sürekli para topladığı, mesai saatlerinde görev yerinde bulunmadığı, şikayet edenlerin ise Belediye veterinerliğinden hizmet almalarının yasaklandığı öne sürüldü.

“HAYVANLAR HİJYENİK ORTAMDA TEDAVİ EDİLMİYOR’

Belediye kliniğinin 2 buçuk senedir ilaç temin ruhsatının olmadığı belirtildi. Adalar Belediyesi veteriner kliniği ilaç ruhsatının, Tarım Müdürlüğü’nün 2019 yılı Aralık ayında yaptığı denetim sonucunda, kliniğin hijyenik şartları taşımadığı, ilaçların uygun koşullarda muhafaza edilmediği ve veterinerin e-reçete ve ilaç takip sistemine kaydolmadığı gerekçeleriyle iptal edildiği aktarıldı. O günden bu yana kliniğin hijyenik şartları düzeltilmediğini öne süren hayvanseverler, ilaçların uygun koşullarda muhafaza edilmediğini ve hayvanların hijyenik olmayan ortamda tedavi edilmeye devam edildiğini kaydetti.

Öte yandan, eylem nedeniyle Adalar Belediyesi’nin Nisan ayı Meclis Toplantısı’nın ertelendiği öğrenildi.