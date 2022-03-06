Atatürk’ün kulübü, Anadolu Kulübü - Av. Uğur BAYRAKTUTAN

06 Mart 2022 Pazar

Geride kalan 96 yılda olduğu gibi bundan sonra da Anadolu Kulübü, Atatürk’ün kulübü olarak, modern cumhuriyetimiz ile birlikte büyük kurtarıcının izinde, sonsuza kadar kuruluş amacında belirtilen ilkelerin ödünsüz savunucusu olarak, bu toprakların yetiştirdiği en büyük devrimcinin izinde faaliyetlerine, çalışmalarına ödünsüz ve yorulmadan devam edecektir.

Anadolu Kulübü, 31.10.1926 tarihinde Ankara’da Cumhuriyetimizin kurucusu ve tüzükte belirtildiği üzere kulübün hamisi ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Kuruluşundaki amaç Atatürk milliyetçiliğinin, ilke ve devrimlerinin savunulmasıdır. Bunun yanında;

Demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini geliştirmek ve yaşatmak,

Devletin tekliği, üniter yapısı, ülkenin birlik ve bütünlüğü ve ulusun birliğini ödünsüz savunmak, kollamak ve korumak,

Toplumun gereksinimlerinden olan sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik, eğitim, sağlık gibi faydalı olan alanlarda faaliyet göstermek, çözümler üretmek, bu yönde çalışmalar yapmak,

Üyeleri arasında sosyal ve ekonomik yönden dayanışmaya yardımcı olmak,

Üyelerin kültürel, sağlık ve sosyal yönlerden ihtiyaçlarına cevap verecek faaliyetlerde bulunmak ve bu yönde çalışmalar yapmak,

Üyelerinin toplantı, dinlenme ve ihtiyaçlarını gidermek üzere gereken faaliyet alanlarını kurmak ve sağlamak,

Türk ve dünya milletleri arasında işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, bu alanda ülkenin tanıtılması için Türkiye’de bulunan dış ülke temsilcileriyle ilişkiler kurmak, işbirliği yapmak amaçlarını benimsemiştir.

Anadolu Kulübü, yukarıda belirttiğimiz üzere yüce önderimiz M. Kemal Atatürk’ün emriyle kurulmuştur. İlk kurucuları arasında Başbakan İsmet İnönü, Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt gibi bakanlar, milletvekilleri ve diğer zevat yer almıştır.

Derneğin merkezi Ankara’dadır. Bunu yanında İstanbul Büyükada Şubesi ile de yukarıda belirtilen amaç ve kapsam dahilinde büyük önderin gösterdiği yolda büyük bir inançla yoluna devam etmektedir.

Geride kalan 96 yılda olduğu gibi bundan sonra da Anadolu Kulübü, Atatürk’ün Kulübü olarak, modern cumhuriyetimiz ile birlikte büyük kurtarıcının izinde, sonsuza kadar kuruluş amacında belirtilen ilkelerin ödünsüz savunucusu olarak, bu toprakların yetiştirdiği en büyük devrimcinin izinde faaliyetlerine, çalışmalarına ödünsüz ve yorulmadan devam edecektir.

AV. UĞUR BAYRAKTUTAN

ARTVIN MILLETVEKILI

ANADOLU KULÜBÜ YÖNETIM KURULU ÜYESI

