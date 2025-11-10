Atatürk’ün nefesi hâlâ bu türkülerde... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin yıldönümünde tüm yurtta törenlerle anılıyor. 10 Kasım’da saat 09.05’te hayat bir kez daha durdu...
Atatürk, yalnızca askeri ve siyasi bir lider değil, aynı zamanda sanatın ve özellikle müziğin toplum hayatındaki önemine dikkat çeken bir kültür öncüsüydü...
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılan kayıt ve arşiv belgelerinde, Atatürk’ün severek dinlediği eserler açıklandı. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar...
ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR...
Yanık Ömer
Kırmızı Gülün Âli Var
Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem
Çökertmeden Çıktım da Halilim
Mehrali Bey Ağıtı
Ata Barı
Mızıka Çalındı Düğünmü Sandın
Köroğlu Solağı
Dağlar Dağlar Alişimin Kaşları Kare
Sarı Zeybek
Havada Bulut Yok
Kışlar Doldu Bugün
Bayati Taksim
Merhaba
Bayati S. Se
Viola - Kanun