Atatürk’ün nefesi hâlâ bu türkülerde... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin yıldönümünde tüm yurtta törenlerle anılıyor. 10 Kasım’da saat 09.05’te hayat bir kez daha durdu...

Atatürk, yalnızca askeri ve siyasi bir lider değil, aynı zamanda sanatın ve özellikle müziğin toplum hayatındaki önemine dikkat çeken bir kültür öncüsüydü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılan kayıt ve arşiv belgelerinde, Atatürk’ün severek dinlediği eserler açıklandı. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar...

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR...

Yanık Ömer

Kırmızı Gülün Âli Var

Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem

Çökertmeden Çıktım da Halilim

Mehrali Bey Ağıtı

Ata Barı

Mızıka Çalındı Düğünmü Sandın

Köroğlu Solağı

Dağlar Dağlar Alişimin Kaşları Kare

Sarı Zeybek

Havada Bulut Yok

Kışlar Doldu Bugün

Bayati Taksim

Merhaba

Bayati S. Se

Viola - Kanun