Atatürk yerine Erdoğan posteri taşıtıldı... CHP'den sert tepki: Siyasi istismar

Yayınlanma: 29.10.2024 - 15:11

Güncelleme: 30.10.2024 - 12:58

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, Ahmet Ateş Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende Türk Bayrağı'nın arkasında Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yerine AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin yer alması tepkilere neden oldu.

Konuya ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel’den tepki geldi. Deniz Yücel ‘’Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Mustafa Kemal Atatürk posteri yerine Tayyip Erdoğan’ın posterinin kullanılması ayrı bir sorun çocukların böyle siyasi ayak oyunlarına malzeme yapılması ayrı bir sorun.’’ dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Yunus Emre Lisesi öğrencilerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri yerine Erdoğan'ın fotoğrafının taşıtılması, katılımcılar arasında da tepki ile karşılandı. Töreni izleyen yurttaşlar, "Daha önce böyle bir şey yaşamadık" diyerek, bu durumun Cumhuriyet Bayramı’nın anlamıyla bağdaşmadığını vurguladı.

CHP'DEN SERT TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel konuya ilişkin tepki göstererek, Cumhuriyet Bayramı Mustafa Kemal Atatürk’ten ayrı düşünülemeyeceğini ve kutlanamayacağını ifade etti. Yücel, “Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Mustafa Kemal Atatürk posteri yerine Tayyip Erdoğan’ın posterinin kullanılması ayrı bir sorun çocukların böyle siyasi ayak oyunlarına malzeme yapılması ayrı bir sorun. Bu, onların eğitimini ve ideallerini olumsuz yönde etkiliyor. Yani neresinden tutarsanız tutun, sorunlu bir durum” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel gazetemize ‘’Cumhuriyet Bayramı Mustafa Kemal Atatürk’ten ayrı düşünülemez ve kutlanamaz. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Mustafa Kemal Atatürk posteri yerine Tayyip Erdoğan’ın posterinin kullanılması ayrı bir sorun, çocukların böyle siyasi ayak oyunlarına malzeme yapılması ayrı bir sorun. Yani neresinden tutarsanız tutun sorunlu bir durum. Olayın bir de şöyle bir yönü var. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk yerine, Cumhuriyetle ve Atatürk’le sorunu olan siyasal islamcı Tayyip Erdoğan’ın posterini kullanarak toplumun sinir uçlarıyla oynuyorlar, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi seçmene akılları sıra mesaj veriyorlar. Bu olayın sorumlusu kimse derhal tespit edilmeli ve soruşturma açılmalıdır.’’ açıklamasında bulundu.

Deniz Yücel sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı ‘’Cumhuriyet Bayramımızı kutlayan aydınlık geleceğimiz çocuklarımızın eline tutuşturduğunuz Erdoğan posteriyle her sene olduğu gibi bu sene de bayram sevincimize gölge düşürme çabasındasınız. Cumhuriyeti’mizin 101. Yılında Türk bayrağının ardından gelecek olan tek poster Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteridir. Çocuklarımızı kirli siyasetinize alet etmeniz yetmezmiş gibi Atatürk düşmanlığınızı da gizleyemiyorsunuz. Erdoğan posteriniz kaç metre olursa olsun, 85 milyonun gönlündeki Atatürk sevgisinden büyük değil!’’

SİYASİ İSTİSMAR

Ortaca CHP İlçe Başkanı Özcan Özsoy, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Bayramı'nın sadece bir siyasi partinin değil, tüm Türk milletinin ortak kutlaması olduğunu belirtti. Özsoy, "Bu tür uygulamalar, Cumhuriyet değerlerine ve Ulu Önderimize yapılan bir saygısızlıktır" dedi.

Başkan Özsoy, eğitim alanında siyasi istismarın kabul edilemeyeceğini ifade ederek, "Öğrencilerimize, Atatürk’ü tanıtmak ve öğretmek yerine başka bir siyasi figürü ön plana çıkarmak, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine aykırıdır" şeklinde konuştu.