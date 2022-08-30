Atatürkçü Düşünce Derneği'nden '30 Ağustos' açıklaması

30 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Büyük Taarruz’un 100. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. 30 Ağustos’un, Türk ulusunun binlerce yıllık tarihindeki en anlamlı zaferi olduğu belirtilen açıklamada, “Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nin 100. şeref yılında mutluyuz, gururluyuz. Büyük zaferin kazanıldığı bölgeyi bugün gezenler, Atatürk’ün emsalsiz askeri dehasına tanıklık edecekler, o muazzam savaş alanını çevreleyen alçak tepeciklerdeki taşlarla yazılmış rakamların askerlerimizin birlik numaralarını ve mevzilerini gösterdiğini öğrenecekler, Mustafa Kemal Paşa’nın işgal ordusunu adeta bir torbanın içine hapsettiğini, torbanın açık ağzını Aslıhanlar köyüne çevirdiğini, bu yöne kaçmak zorunda bıraktığı düşmana öldürücü darbeyi vurmayı ve Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs 1919’dan beri bir an bile kuşku duymadığı mutlu sona ulaşmayı beklediğini tüyleri diken diken hissedeceklerdir” denildi.

"GENÇLİKLE OMUZ OMUZA"

Açıklamada, “Ulusumuz,100 yıl önce ebedi başkomutanı Atatürk önderliğinde girdiği ölüm kalım savaşında omzuna bir daha asla çıkmayacak bağımsızlık yıldızını takmıştır, sonsuza dek onurla taşıyacaktır. ADD de yüce Türk ulusuna, kadın, erkek ve çocuk; aziz şehit ve gazilerimize bağlılık ve minnetini sunmak üzere bugün bu kutsal savaş alanında Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençliğimiz ve halkımızla omuz omuzadır” denildi.