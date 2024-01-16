Atatürk’e hakaret eden Ahmet Bostancı'ya tahliye... Adliyede 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı!

Mustafa Kemal Atatürk’e camide dua edilmesinin ardından hakaretler yağdıran Ahmet Bostancı adlı zanlı tahliye edildi. Bostancı’nın tahliyesinin ardından adliyede “Yaşasın şeriat” sloganları atıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 14:29
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Gayrettepe'deki Hacı Nimet Özden Camii’nde Cuma namazı sırasında imamın Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için dua etmesine tepki gösterip camiden ayrılan ve sosyal medyada yayımladığı videoda Atatürk’e hakaret ettiği için tutuklanan zanlı Ahmet Bostancı, tahliye edildi.

Ahmet Bostancı’nın tahliyesinin ardından duruşmanın görüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi’nde “Yaşasın şeriat” sloganları atıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

 


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