Atatürk'e hakaret etmişti... İYİ Parti'den Kuveytli yazar hakkında suç duyurusu!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 17:26

Güncelleme: 18.09.2023 - 17:31

Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu sosyal medya hesabında paylaşarak Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih’e yönelik tepkiler sürüyor.

"YETKİLİ MAKAMLARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM"

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Rumaih hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Zorlu, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bu tür provokasyonlar siyasi iktidarın yanlış politikalarıyla farklı sosyal medya platformlarında da son dönemde artmıştır. Toplumda infial yaratan böylesi paylaşımlar için bir an önce tedbir alınmalıdır. Ben de bugün Avukatlarımız aracılığıyla bu örnekteki provokatör şahsın ivedilikle vatandaşlık durumunun tespit edilmesi, Türkiye ile her türlü faaliyetinin ve ilişkisinin belirlenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Gerekli işlemlerin en hızlı şekilde yürütülebilmesi için başta Adalet Bakanlığı olmak üzere yetkili makamları göreve çağırıyorum.”