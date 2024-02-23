Atatürk’e hakaret eden Şevki Yılmaz ve Halil Konakçı hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:04

Güncelleme: 23.02.2024 - 11:04

Eski milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz’ın II. Abdülhamid'in torunun düğününde “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" ve “Selanik’ten gelen dönme” ifadeleri ve imam Halil Konakçı’nın da “amin” demesine tepkiler sürüyor.

Eğitim İş İzmir Yükseköğretim Şube Başkanı Haluk Dağdevir, Yılmaz ve Konakçı hakkında “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret, sövme ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve kamu davası açılmasını talep etti.

İzmir Adliyesi’ne giderek dilekçeyi veren Haluk Dağdevir, şeriata küfür ettiği iddiasıyla gözaltına alından avukat Feyza Altun’u hatırlatarak, “Bu ülkenin kurucusuna adice hakaret edenler için ise yaprak kımıldamamaktadır. Şeriata hakaret diye bir suç var mıdır? Şeriata hakaret edildiğinde halkın bir kısmını aşağılama suçlaması hangi hakla yöneltilmektedir? Halkın şeriat istediği hezeyanının dayanağı nedir? Bu ülkenin kurucusunun hatırasını densizlerden korumak için bir kanun varken, daha önce de milletin egemenliğinin sembolü olan TBMM’ye hakaret etmiş küfürbaz yobaz Şevki Yılmaz ile ilgili neden harekete geçilmemiştir? Atatürk’ün kurduğu bu devletin görevlisi olan bir şahsın Atatürk’e edilen hakaret ve bedduaları onaylamasına ne hakla sessiz kalınır?” diye sordu.

“BİZLER BAŞÖĞRETMENİN EĞİTİM NEFERLERİYİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını hatırlatan Haluk Dağdevir, “Yakın geçmişte ülkenin kurucularına “iki ayyaş” deyip sonra oyları azalınca Atatürk’ü anmaya başlayacak kadar takiyyeci zihniyet, şimdilerde kendi söyleyemediğini söyleyen gericileri cezasızlıkla teşvik etmekte, bu gerici fırtınaya karşı dik duran ilerici kamuoyuna ise bulduğu her fırsatta gözdağı vermeye çalışmaktadır.

Bu sistemli aymazlığın ıskaladığı gerçek ise şudur: Burası laik Türkiye Cumhuriyeti’dir ve bu halk, kendisine atasının en büyük hediyesi ve emaneti olan bu Cumhuriyet’e sonuna kadar, asla pes etmeden sahip çıkacaktır. Biz takiyye bilmeyiz, biz fikirlerimizi başka türlü göstermeyiz, bizler Başöğretmenin eğitim neferleriyiz ve açık açık söylüyoruz: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet laik kalacaktır! Atamızın dediği gibi ‘Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz’, olmayacaktır! Eğitim-İş olarak Atatürk’e dil uzatma hadsizliğini gösteren şahısla ilgili tüm illerde örgütlü olarak tepki göstereceğimizi, şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı, konunun peşini asla bırakmayacağımızı ilan ediyoruz!” dedi.