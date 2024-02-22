Müfettiş raporları ortaya çıktı: Gerici Şevki Yılmaz, Atatürk anıtına gitmemek için 26 sahte rapor almış!

Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:06

Güncelleme: 22.02.2024 - 10:06

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularına yönelik ‘soysuzlar’ ifadesini kullanan eski Refah Partili gerici Şevki Yılmaz için hazırlanan müfettiş raporları ortaya çıktı. Bu raporlarda Şevki Yılmaz’ın başkanlığı döneminde tam 26 kez Atatürk’e hakaret ettiği anlaşıldı.

Sözcü'den Saygı Öztürk, yazısında Yeni Akit yazarı ve eski Refah Partisi milletvekillerinden gerici Şevki Yılmaz'a yönelik hazırlanan müfettiş raporlarını aktardı.

Öztürk’ün yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Şevki Yılmaz’ın ulusal bayramlarda Atatürk büstüne çelenk konulma törenine gitmemek için, Rize’nin bir kasabasındaki doktordan rahatsız olduğuna ilişkin rapor aldığını belirten soruşturma raporunda şöyle denildi:

‘Şevki Yılmaz, sağlıklı olduğu halde doktora gitmeden gitmiş gibi rapor aldırıyor. Amaç, Atatürk anıtına çelenk koymaya gitmemek. Doktorun raporları tek tek incelendi. Şevki Yılmaz’ın rapor aldığı günlerde kendisinin İstanbul’da, Ankara’da olduğu belirlenmiştir. Uçak biletleri de raporumuz ekinde yer almıştır.’

Müfettişler, Yılmaz’ın bu tutumu hakkında şu yorumu yapmış:

‘Hemen her ulusal bayram öncesi Şevki Yılmaz’ın törene gitmemek için rapor aldığını belirledik. Sağlık Bakanlığı’na da, doktor hakkında işlem yapılması için suç duyurusunda bulunduk. Bu doktor cezalandırıldı. Şevki Yılmaz’ın, işi gücü Atatürk’e hakaret etmek olduğu soruşturma sırasında çok belirgin ve belgelerle ortaya koyduk.’

Şevki Yılmaz’ın başkanlığı döneminde son derece şımartıldığına dikkat çeken müfettişler, raporlarına şu ilginç bölümü de eklemişler:

‘Şevki Yılmaz, verdiği emre uymayan vatandaşlara hukuksuz bir biçimde para cezaları yazdırıyor. Atatürk’e hakaret etmekle kalmayıp, kanunlara da uymuyor. Şevki Yılmaz, kendisinin tahsilinin ‘İlahiyat Mühendisi’ olduğunu söylemesine rağmen bu da yalan. Tahsili imam hatip ortaokulu mezunu olduğudur.

Hacca gittiğinde de Atatürk’e hakaret etmişti. Bunu da inkar etti, basının kendisine komplo yaptığını söyledi. Tabii ki inandırıcı değildi. Savcı ile görüşmemde, ‘Bu kişi burada belediye başkanlığı yapacak yerde Atatürk’e hakaret ediyor’ dedi. Soruşturma başlattığını söyleyince, ‘Başlattınız ama kaç yıl sonra başlattınız’ dedim. Şevki Yılmaz’ın sonradan sordum Almanya’ya gittiğini öğrendik. 2 sene 9 ay hapis cezası verildi. Adamın son yıllara kadar sesi çıkmıyordu. 2004 yılında Türkiye’ye döndü.’”