Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e hakaret etmesiyle ilgili II.Abdülhamit'in torunundan açıklama

"Sultan 2. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu olarak ben, annem ve teyzelerim ile birlikte kamuoyuna duyurumuzdur." sözleriyle görüşlerini kamuoyuylapaylaşan Özkan'ın açıklaması şu şekilde:

Şevki Yılmaz'ın hakaretlerini kabul etmediklerini dile getiren Roksan Kunter Özkan, kendisi ve teyzeleri adına konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama metni yayınladı.

"17.02.2024 tarihinde gerçekleşen bir düğün töreninde kaydedilen düğüne konuk olan bazı kişilere ait bizim de hiç tasvip etmediğimiz çeşitli görüntüler haklı olarak kamuoyunda çeşitli tartışmalara ve tepkilere neden olmuştur. Maalesef bu görüntülerdeki davranış ve ifadeler, Sultan 2. abdulhamit’in kızı Ayşe Sultanın torunları ve Osmanoğlu ailesinin fertleri olarak bizlerin görüşüymüş gibi algılanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş yorum ve beyanı kabul etmediğimizi aile mensupları olarak; bu açıklamaları onaylamadığımızı açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz.

Bilakis bizler Türkiye Cumhuriyet’nin kurucularına yasalarına ve kurumlarına gönülden bağlılık içerisinde bulunan modern türkiyenin vatandaşı olmaktan gurur duyan, bunu tüm dünyada, bulunduğu her ortam ve platformda dile getiren; milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmayı kendisine şiar edinmiş kişileriz.

Bu vesileyle kamuoyuna saygı ile duyururuz."