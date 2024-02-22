Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e hakaret etmesiyle ilgili II.Abdülhamit'in torunundan açıklama

II. Abdülhamid'in 4.kuşak torunu olan Roksan Kunter Özkan'dan Atatürk'e hakaret eden Şevki Yılmaz hakkında açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 19:22
Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e hakaret etmesiyle ilgili II.Abdülhamit'in torunundan açıklama
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II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul'da düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girmişti. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, çiftin nikah şahidi olmuştu.
Düğünde konuşma yapan Yılmaz, cumhuriyetin kurucularına hakaret ederek “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” diyerek Atatürk'e hakaret etmişti.

Konuyla iligili II. Abdülhamit'in 4.kuşak torunu olan Roksan Kunter Özkan'dan bir açıklama geldi.

Şevki Yılmaz'ın hakaretlerini kabul etmediklerini dile getiren Roksan Kunter Özkan, kendisi ve teyzeleri adına konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama metni yayınladı.

"Sultan 2. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu olarak ben, annem ve teyzelerim ile birlikte kamuoyuna duyurumuzdur." sözleriyle görüşlerini kamuoyuylapaylaşan Özkan'ın açıklaması şu şekilde:
 

"17.02.2024 tarihinde gerçekleşen bir düğün töreninde kaydedilen düğüne konuk olan bazı kişilere ait  bizim de hiç tasvip etmediğimiz çeşitli görüntüler haklı olarak kamuoyunda çeşitli tartışmalara ve tepkilere neden olmuştur. Maalesef bu görüntülerdeki davranış ve ifadeler, Sultan 2. abdulhamit’in kızı Ayşe Sultanın torunları ve Osmanoğlu ailesinin fertleri olarak bizlerin görüşüymüş gibi algılanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş yorum ve beyanı kabul etmediğimizi aile mensupları olarak; bu açıklamaları onaylamadığımızı açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz.

Bilakis bizler Türkiye Cumhuriyet’nin kurucularına yasalarına ve kurumlarına gönülden bağlılık içerisinde bulunan modern türkiyenin vatandaşı olmaktan gurur duyan, bunu tüm dünyada, bulunduğu her ortam ve platformda dile getiren; milli kültürümüzü muasır  medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmayı kendisine şiar edinmiş kişileriz.

Bu vesileyle kamuoyuna saygı ile duyururuz."


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