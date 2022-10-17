Sokak röportajında Atatürk'e hakaret etti, ortalık fena karıştı

Cumhuriyet TV ekibinin 'alım gücü' ile ilgili sokak röportajı yaptığı sırada bir yurttaş Atatürk'e hakaret etti. Yurttaşın "Atatürk hazıra kondu" sözlerinden sonra çevredeki yurttaşlardan tepki gecikmedi. Hızla başlayan gerilim karşılıklı sözler nedeni ile tartışmaya dönüştü.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2022 Pazartesi, 18:16
Sokak röportajında Atatürk'e hakaret etti, ortalık fena karıştı
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Cumhuriyet TV Eminönü'nde yurttaşlara mikrofon uzattı. Bir yurttaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Mustafa Kemal mirasyediydi" diyerek hakaret edince ortalık karıştı.

Kameralara konuşan yurttaş ''Cumhuriyet kurulduğunda biz harf devrimiyle, şapka kanunuyla uğraştık. Biz onlarla uğraşırken gavur öyle bir sanayi kurdu ki... Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'nın devamıdır, sadece hanedan değişikliği oldu'' deyince yurttaşlar birbirine girdi.


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