Atatürk'e lanet okuduktan sonra 'bağı kalmadı' denen Mustafa Demirkan ortaya çıktı
Ayasofya'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyan Reisül-Kurra vekili Mustafa Demirkan'ın Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada görevden alındığı belirtilmişti. Demirkan'ın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile icazet merasimine katıldığı ortaya çıktı.
Reisül-Kurra vekili Mustafa Demirkan, 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da katılımıyla Ayasofya’da düzenlenen bir törende Atatürk’e lanet okumuştu. Demirkan'ın sözleri sert tepkilerle karşılandı.
Konuya ilişkin sessizliğini koruyan Diyanet İşleri Başkanlığı, Demirkan hakkında disiplin sürecinin işletilip işletilmediğine ilişkin bir başvuruya yaklaşık 3 ay sonra verdi. Yanıtta, "Demirkan’ın 6 Ocak 2019’da yaş haddinden emekli olduğunu, kurumla bağı kalmadığını ve yapılacak işlem olmadığı” belirtildi.
Diyanet’in “bağı kalmadı’’ dediği Mustafa Demirkan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın da katıldığı icazet merasiminde ortaya çıktı. Demirkan, Pendik Erenköy Kur’an Kursu’nun düzenlediği Hafızlığını İkmal Eden Öğrencilerin 5. İcazet Merasimi’nde Ali Erbaş ile boy gösterdi.
NE OLMUŞTU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Şentop’un katılımıyla 28 Mayıs’ta Ayasofya’da gerçekleştirilen “İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni”nde, Reisül-Kurra vekili Mustafa Demirkan, Ayasofya’nın müzeye çevrilmesini anımsatarak, Atatürk’ü hedef almıştı. Demirkan, “Ayasofya gibi mabetler, mabet olarak kalması için inşa edildi. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” ifadelerini kullanmıştı. Tepki çeken ifadelerin ardından Demirkan hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulmuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli ise Demirkan için “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e tahammülsüzlük, Türkiye Cumhuriyeti’ne tahammülsüzlüktür. Gizli FETÖ’cü olup olmadıkları mutlaka incelenmeli” ifadelerini kullanmıştı.
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