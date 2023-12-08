Atatürk’ü hedef alan Demirkan’ın yönettiği törene ÇAYKUR destek verdi: Sponsorlu icazet

Yayınlanma: 08.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.12.2023 - 04:00

Rize Müftülüğü, bu yıl da çeşitli dernek ve vakıfların desteğiyle il genelinde hafızlığını tamamlayan 653 kişi için toplu icazet töreni düzenledi. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef almasının ardından görevinde yükselen Mustafa Demirkan’ın yönettiği törende, açılış konuşmasını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptı.

Törenin destekçileri arasında Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesinin ardından zarar eden ÇAYKUR’un olması da dikkat çekti. Rize Müftülüğü, il genelindeki Kuran kurslarında hafızlığını tamamlayanlar için Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nda toplu icazet töreni düzenledi.

Töreni, Reisül Kurra Vekilliği sırasında Atatürk’ü, “Ayasofya gibi mabetler, mabet olarak kalması için inşa edildi. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi.

Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” sözleriyle hedef alan, Diyanet’in “bağlantılarının bulunmadığını” savunmasına karşın Erbaş tarafından reisül kurra yapılan Demirkan yönetti.

İL BAŞKANININ AĞABEYİ

Programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize Jandarma Komutanı Ali Güngör, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, AKP Rize İl Başkanı Hikmet Ayar da katıldı.

Programın destekçileri arasında Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesinin ardından her yıl zarar açıklayan ÇAYKUR’un; katılımcıların arasında ise eski AKP il başkanının ağabeyi de olan imam hatipli ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim’in olması dikkat çekti.

‘HOCA HANIMLAR OLSUN’

Törenin açılış konuşmasını ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptı.

Erbaş’ın, “Hafız hocalarımız mihraplarımızı doldursun. Hafız hocalarımız vaaz etsin. Hafız hocalarımız, hoca hanımlar olsun. Binlerce Kuran kursumuz var. Kuran kurslarımızda hafız hoca, hanımlar ders versin. İlahiyat fakültelerimizde hafızlarımız öğrenci olsun, öğretim üyesi olsun. İmam hatip liselerinde hafız öğretmenlerimiz derslere girsin” dedi.