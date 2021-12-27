Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı: Ankara halk önderliğidir
Çürümüş tükenmişliği, sığıntılığı reddeden, yeniden yaratılış, doğuş, sıçrayıştır Ankara. Hitit güneşinde pişmiş karakılçık Anadolu buğdayıdır. Bağımsızlığı için inatla direnen bozkırın dirençli keçisidir.
Ankara, Hitit güneşinde pişmiş karakılçık Anadolu buğdayıdır.
Ankara, sultan boyunduruğuna karşı direnişe çağıran Oğuz davuludur.
Ankara, üreten, emekle oğullanan, kovanını yurt kılan balarısıdır.
Ankara; kızılca günde seher ateşiyle uyanan Türkmen dayanışmasıdır.
Ankara, sömürücünün ezinçli çizmesinin çiğnediği toprağını çarıkla kurtaran köylüdür.
Ankara, bağımsızlığı için inatla direnen bozkırın dirençli keçisidir.
Ankara, miskin ortaçağ yobazlığından sıyrılıp uygarca, insanca yaşamak isteyenlerin kalesidir.
Ankara, çürümüş tükenmişliği, sığıntılığı reddeden yeniden yaratılış, doğuş, sıçrayış, diriliştir.
Ankara, halk önderliğidir, halkçı yönetimdir, halkın ta kendisidir.
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