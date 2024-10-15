Atatürk’ün kaldığı ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Yayınlanma: 15.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.10.2024 - 04:00

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na ait tarihi evin 2007 yılında Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın birlikte yürütecekleri bir programla, “Atatürk Anı Evi”ne dönüştürüleceği iddia edilmişti.

Ancak 17 yıldır hiçbir adım atılmadı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in de 2019’dan bu yana İzmir Valiliği ile görüştüğü ancak henüz bir gelişme olmadığı belirtildi Muhtar Telat Ünlü, yerel yönetim ve çeşitli sponsorların restorasyon desteği vermek için beklediklerini, projeye hazır olduklarını ancak resmi onayın henüz gelmediğini ifade etti.

‘RESTORE EDİLMELİ’

Ünlü, “Evin restore edilmesi için İzmir Valiliği’ne başvurular yaptık, hâlâ net bir sonuç elde edemedik. Bu tarihi ev yıkılmadan önce restore edilmeli. Defineciler evin altını kazdılar. Eğer gerekli adımlar atılmayacaksa, bu binanın belediyemize devredilmesini bekliyoruz. Bu ev, Atatürk’ün bizzat konakladığı bir yer ve yıkılmadan önce turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi. Ünlü, evin restore edilip müzeye dönüştürülmesinin hem bölgenin tarihine sahip çıkılmasına hem de turizme önemli katkı sağlayacağına dikkat çekti.