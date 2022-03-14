Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na girişinin 123. yıldönümü kutlandı

14 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Harbiye’ye girişinin 123. yıldönümü dün kutlandı. “En büyük Harbiyeli” Atatürk’ün o zamanki adı Mekteb-i Harbiye-i Şahane olan Harp Okulu’na giriş tarihi olan 13 Mart 1899 dolayısıyla dün, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’da tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve Kara Harp Okulu öğrencileri katıldı.

"CANIMIZI FEDA ETMEYE HAZIRIZ"

Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı’nın konuşmasının ardından her yıl 13 Mart’ta yapılan Öğrenci Alay Komutanlığı geleneksel yoklaması yinelendi. Yoklamada numaraları okunan öğrenciler, teker teker ayağa kalkarak, “Burada” dedi. Sıra Atatürk’ün Harbiye’deki numarası 1283’e geldiğinde de salondaki bütün Harbiyeliler birlikte ayağa kalkarak, hep bir ağızdan “İçimizde” diye bağırdı. Sonrasında Harbiyeliler, “Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milleti için canımızı feda etmeye daima hazırız” ifadesini kullandı.

Törenin sonunda konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, üstü kapalı olarak Ukrayna’daki gelişmelere değinerek “Bir milletin vatanını o milletin evlatları yani ordusu korur. Sizler burada aldığınız eğitim ve yaptığınız uygulamalar ile yapacağınız tatbikatlar ve bilahare kıtalarda alacağınız tecrübelerle bu etkin, caydırıcı, saygın ordunun emir ve komutasında önemli görevler alacaksınız” dedi. Akar törenin ardından beraberindeki komutanlarla Harbiyeliler’in eserlerinden oluşan “Atatürk ve Sanat” sergisini gezdi.