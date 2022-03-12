Atatürk Onur Anıtı’na saldırıya 9’ar yıla kadar hapis istendi
Samsun’da Atatürk Onur Anıtı’na saldırı hakkında iddianame hazırlandı.
Samsun’da 3 Şubat’ta İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde bulunan Onur Anıtı’na halat bağlandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış, gözaltına alınan şüpheliler, 4 Şubat’ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
Akraba olan şüpheliler Batuhan Fidan (25) ile Celali Rahman Fidan (39) hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu. Şüpheliler hakkında, “Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma” suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar, “kamu malına zarar verme” suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamade şüpheli Celali Rahman’ın yanındaki Batuhan Fidan’a, “Anıtı yerinden bile oynatamadım, yıkamadım. Eğer yıksaydım önce gönlümü rahatlatır, sonra bir değişikliğin ateşini başlatmış olurdum” dediği ve heykeli yıkamadığı için üzüntüsünü ifade ettiği yer aldı.
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