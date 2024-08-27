Atatürk'ün yatı Savarona Tuzla'da

Yayınlanma: 27.08.2024 - 13:49

Güncelleme: 27.08.2024 - 13:49

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün son günlerini geçirdiği ve "Beyaz Kuğu" olarak da adlandırılan Savarona yatı, Tuzla kıyılarını ziyaret etti.

Atatürk’ün 1 Haziran ile 25 Temmuz 1938 tarihleri arasında 55 gün kalabildiği Savarona yatı, bir anıt gemi olarak Türkiye denizlerinde rota tutmaya devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla anıt gemi, Başkan Bingöl’ün girişimleriyle havadan görüntülendi.

SAVARONA'DA DENİZ KABUL TESTLERİ BAŞLADI

93 yaşındaki Savarona, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersaneler Komutanlığı tarafından bakım ve onarım süreci dâhilinde yenilendi. Gövdesi ve yıpranan makine dairesi tamamen elden geçirilen yat, deniz kabul testleri kapsamında ilçeye geldiğinde vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

"KEŞKE DAHA ÖNCE GELSEYDİN"

Yat için Belediye Denizcilik ve Tersanelerden Sorumlu Koordinatörlüğü Gökhan Karataş, “Atatürk’ün Gemileri” adlı kitabında, “Cumhurbaşkanı Atatürk tarafından adeta bir çocuk heyecanı ile beklendiğini” belirtiyor. Kitapta ayrıca Gazi Mustafa Kemal’in merdivenlerinde beklerken “Keşke daha önce gelseydin” dediği de ifade ediliyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YATLARINDAN BİRİ

MV Savarona, 28 Mart 1931'de Hamburg'da denize indiğinde, 23 Şubat 1938’de yedi yaşındayken Türk hükümeti tarafından satın alınarak dönemin Cumhurbaşkanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilmiş yat olma özelliğini taşıyor.

Beyaz Kuğu aynı zamanda Atatürk’ün, dönemin İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ, Başbakan Celal Bayar, Dışişleri Bakanı T. Rüştü Aras ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya gibi isimlerle yurt sorunlarını ve uluslararası ilişkilerle ilgili pek çok toplantı yaptığı bir çalışma ofisiydi. İlk Cumhurbaşkanlığı yatı olarak Almanya’dan satın alınıp Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilen anıt gemi, hala dünyanın en büyük yatlarından biri olma özelliğini taşıyor.

SAVANORA'YA NE OLDU?

1989 yılında hurdaya çıkartılan Savarona, haberin basında yer almasının ardından 49 yıllığına Türk iş insanı ve armatör Kahraman Sadıkoğlu tarafından kiralandı. Sadıkoğlu'nun firması, Tuzla Tersanesi'nde üç yıllık onarım sürecinde 45 milyon dolarlık harcama ile gemiyi tamamen yeniledi. Orijinal buhar türbini motorları sökülerek, yerine modern Caterpillar dizel motorlar takıldı. Yenilenen gemi, turizm amacıyla kullanıldı. Kışlarını İstanbul’da; yazlarını ise Cote d ’Azur'da geçirdi. Atatürk’e ait oda müze olarak, aslına uygun biçimde muhafaza edildi.

BASKINLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Savarona, 2010 yılında Antalya'da düzenlenen çetelere yönelik bir baskın ile gündeme gelmişti.

25 yıl boyunca yatı işleten Sadıkoğlu'nun sözleşmesi 2013'te iptal edildi ve Savarona, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından devralındı.

Bakanlık tarafından 10 ay süren restorasyon ve bakımın ardından devlet büyüklerinin tarihi toplantılarında ve önemli kabullerinde kullanabilmesi için son aşama olan "tecrübe seferi"nden de başarıyla dönmesiyle 2014'ten 2019'un başına kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahsis edilmiş, Erdoğan da İstanbul'daki bazı uluslararası kabullerini bu yatta yapmıştı.

Kuruçeşme'de demirli bulunan Savarona yatı, 2019 yılının ortalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredildi. Yat, Pendik'teki İstanbul Tersane Komutanlığı'na getirildi ve milli korvet TCG'nin yakınına konuşlandırıldı.