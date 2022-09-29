Atay, engelli vatandaşa akülü sandalye hediye etti
Aydın’da Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yüzde 94 bedensel engelli 60 yaşındaki Ayşe Karabelen’e akülü sandalye hediye etti.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden yatağa bağlı Ayşe Karebelen’in akülü sandalye talebini geri çevirmedi.
Engelli Karebelen’e, akülü sandalyesini Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay teslim etti.
Talep ettiği akülü sandalye kısa zamanda kendisine ulaştırılan Ayşe Karabelen büyük mutluluk yaşarken, “Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’dan Allah razı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.
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