Ateizm Derneği, Emine Şenlikoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

02 Kasım 2021 Salı, 02:00

Karınca Sarayı isimli Youtube kanalına katılan AKP'li yazar Emine Şenlikoğlu tartışmalı açıklamalarda bulundu. Programda ateizm ve deizm üzerine yorumlar yapan Şenlikoğlu, ateizmin ensest ilişkiyi meşrulaştırdığını söyledi.

"Ateizm ve deizm hayvanlık alemi gibidir" diyen yazar, deizmde bir babanın kızıyla evlenmesinde de sakınca olmadığını belirtti. Bu sözleriyle gündeme gelen Şenlikoğlu, yurttaşlardan büyük tepki topladı.

Emine Şenlikoğlu'nun sözleri üzerine Ateizm Derneği harekete geçti. Derneğin internet sitesinden yapılan basın açıklamasında ilahiyatçı yazar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.



Açıklamanın tamamı şu şekilde:

VERECEĞİMİZ TEK BİR CEVAP SUÇ DUYURUSUDUR

İlahiyatçı yazar Emine Şenlikoğlu’nun yaptığı açıklamaları bir süredir hayretle izliyoruz. Geçtiğimiz günlerde gazeteci İrem Beyhan’ın Karınca Sarayı isimli Youtube kanalına konuk olan Şenlikoğlu, deist ve ateistlere yönelik olarak çok ciddi nefret söylemlerinde bulundu. Deizmin ensest ilişkiyi meşrulaştırdığını iddia eden Şenlikoğlu, “Ateizm ve deizm hayvanlık alemi gibidir” dedi ve ekledi “Ateist ve deistlerin kendi anne ve kardeşleriyle evlenmelerinde bir sakınca yoktur.”

Kendisinin tuhaf hayal dünyasındaki ateist ve deist tipini reddettiğimiz gibi, iddialarını ve ithamlarını dile getirmekten imtina ediyoruz. Utanma duygusunun nasıl bir şey olduğunu henüz keşfedememiş olduğuna kanaat getirdiğimiz bu şahsın açıklamalarını şiddetle kınıyoruz. Bunun sadece ateistleri ve deistleri öfkelendirmesi gereken bir tavır olmadığını düşünüyoruz. Toplumun farklı kesimlerini bu denli ağır ve çirkin ifadelerle itham etmek, kutuplaşmayı körüklemekten başka hiçbir işe yaramayacaktır.

Ateizm Derneği olarak, bunun asla bizzat muhatap olmayacağımız bir seviyesizlik olduğunu belirtmek isteriz. Halkın din, mezhep bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden Şenlikoğlu’na karşı bu defa da biz TCK 216’yı göreve çağırıyoruz. Bu tavra karşı vereceğimiz tek cevap, yaptığımız suç duyurusudur.