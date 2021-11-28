Ateş yakıp duvarını işaretlediler: CHP’li yöneticinin eşine saldırı

28 Kasım 2021 Pazar, 11:47

Alevilere yönelik nefret söylemi sürüyor. Son olarak bir buçuk yıldır Şanlıurfa’da öğretmenlik yapmakta olan S.A. ikamet ettiği konumda çeşitli zorbalık ve psikolojik şiddete maruz kaldı.

CHP'de görevli bir kişinin eşi olduğu öğrenilen S.A’nın, eşi ve ailesi alevi olduğu için 10 ila 15 yaş aralığında bir grup çocuk tarafından ‘içkici, alkolcü’ denilerek evi taşlandı.

Atama sonucu burada görev yapan S.A., ikamet ettiği konumda tek yaşadığını dile getirirken, “27 Ekim tarihinde evimdeyken 'Ateş yanıyor' diye bir ses duydum. Dışarıya çıktığımda klima dış tahliye borusunun uç kısmından ateş yakıldığını gördüm. Çocuklar kaçtı ama içlerinden bir çocuğu çevreden bir kişi yakaladı. Emniyet’te benden amcasının özür dilemesiyle konuyu kapattık” dedi.

“KASITLI YAPILIYOR”

27 Kasım tarihinde ise evinin duvarına kırmızı sprey boya ile cami ve içerisinde simgeler bulunan işaretler çizildiğini gören S.A., olayların kasıtlı bir şekilde işlendiğini düşünerek CHP’li eşinin ve ailesinin alevi olduğu için yapıldığını ifade etti.

İşaretleme hakkında, “Çevrede oturan kişilerin bana kasıtlı olarak bunu yaptığını düşündüm” dedi.

Duvarına işareti çizen kişilerin bulunması için polise giderek şikayette bulunan S.A., olayların peş peşe gelmesinden dolayı korktuğunu dile getirdi.