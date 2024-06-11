'Ateşin Çocukları'na ağırlaştırılmış müebbet talebi: 'Arkadaş kurbanıyım'

Yayınlanma: 11.06.2024 - 11:22

Güncelleme: 11.06.2024 - 11:22

Silahlı terör örgütü PKK/KCK'nin talimatıyla, kendilerine "Ateşin Çocukları" diyen 3’ü 18 yaşından küçük olan 15 sanığın, İstanbul’da,1 Ağustos 2023'te Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde, 24 Haziran 2023'te Esenler Otogarı'nın etrafındaki otluk alan ile bir giyim mağazasında, 1 Ağustos 2023'te Şile'de ve Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla yargılanmalarına, önceki gün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

12 SANIĞA 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, 12 sanığın, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'terör amacıyla orman yakma', 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' ve 'mala zarar verme' suçlarından ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 9’ar yıldan 24’er yıla kadar hapsini istedi.

Savcı, yaşları 18'den küçük 3 sanığın ise aynı suçlardan 28 yıl 6’şar aydan 42’şer yıla kadar hapsini istedi. Firari sanığın ise dosyasının ayrılması talep edildi.

"ARKADAŞ KURBANIYIM"

Yaşı 18'den küçük olan tutuklu sanık D.B., mütalaaya karşı savunmasında, "Vatanını, ülkesini seven bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, karşınızda bu şekilde bulunmaktan utanıyorum. Arkadaş kurbanıyım. Tek isteğim ve hayalim, utanç verici bu dosyadan kurtulup vatani görevimi yapmak. Beni bu duruma düşüren her kimse hakkımı helal etmiyorum. Benden faydalanıp, kullanmak istediler. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

"OKULUMU TAMAMLAMAK İSTİYORUM"

Tutuklu sanıklardan Sinan Aslan ise, örgütle herhangi bir bağlantısının olmadığını savunarak, İstanbul’a abilerinin yanına okumak için geldiğini ve okulunu tamamlamak istediğini ifade ederek, "Devletimi ve bayrağımı çok seviyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

DURUŞMA EYLÜL AYINA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.