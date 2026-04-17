Ateşkes öncesinde İsrail ile Hizbullah’tan karşılıklı saldırılar: 3 ölü, 27 yaralı

İsrail-Lübnan arasında TSİ 00.00’da yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes öncesinde karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi. Lübnanlı kaynaklar, İsrail’in ülkenin güney bölgelerini hedef aldığını bildirdi. Kaynaklar, Sidon bölgesindeki Aadloun köyüne yönelik saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğin, 21 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrailli kaynaklar ise Hizbullah’ın İsrail’in Karmiel kentine yönelik roketli saldırı düzenlendiğini bildirdi. İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, saldırıda 2’si ağır olmak üzere 6 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrailli askeri kaynaklar ise ordunun ateşkes öncesinde çatışmaların yoğunlaşmasına yönelik hazırlıklarda bulunduğunu aktardı.