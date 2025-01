Atık malzemelerden sanat eserleri yaratıyor: 'İmkansızlıktan tıraş fırçasını resim fırçası haline getirdim'

Yayınlanma: 08.01.2025 - 12:42

Güncelleme: 08.01.2025 - 12:42

El sanatları ustası 4 çocuk babası Yılmaz Kaya, küçük yaşlarda çırak olarak çalıştığı marangoz babasına ait atölyede tıraş fırçasıyla resim yapmaya başladı. İlkokul öğretmeninin de yönlendirmesiyle sanata olan ilgisi artan Kaya, çeşitli el ürünleri üretti.



Eğitim hayatının ardından Düzağaç bölgesinde kendisine ait tek katlı evin bahçesinde atölye kuran Yılmaz Kaya, doğadan topladığı kemikleşmiş odun, taş ve yetiştirdiği su kabaklarına, işlediği desenlerle hayat vermeye başladı.







Atık olan malzemeleri kullandığını belirten Kaya, "Sanatsal hayatım ilkokul çağlarında başladı. İmkansızlıklarla babamın atölyesindeki tıraş fırçasını resim fırçası haline getirdim. Evimize bir boya yapılmıştı. Ben de o arta kalan boyaları, babamın tıraş fırçasını resim fırçasına dönüştürdüğüm fırçayla bir tahta parçasına resim çizerek ve ilkokul öğretmenimin fark etmesiyle birlikte sanat hayatıma bu şekilde başladım. Resimden ahşaba geçişimse babamın Bingöl'ün ilk marangozlarından olmasıyla başladı. Daha çok atıl durumda olan ya da doğaya atılmış dere kenarlarında, kemikleşmiş odun parçalarını hayal gücümü kullanarak hayvan figürlerine dönüştürmeye çalıştım. Bulduğum kemikleşmiş odun parçalarının orijinal dokusuna fazla müdahale etmeden bunları şekillendirerek ahşap hayvan heykelleri yapmaya başladım. Yaptığım işler arasında en çok sevdiğimse israf olmaması adına geri dönüşümü mümkün olan şeyler, bir çamaşır makinesinin her parçasını kullanarak tavuk kümesi veya atık durumda olan malzemeleri yeniden kullanarak, ikinci bir hayat şansı vermek ve bu süreçten zevk almaktır" dedi.

"HAYATIN HER ALANINDA AHŞABA İHTİYAÇ VARDIR"

Ahşapla ilgili çeşitli kuruluşlarda açtığı kurslarla öğrencilere ücretsiz eğitim verdiğini ifade eden Kaya, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Dünyada en popüler hobilerden biri olan su kabağı, tarih boyunca atalarımız tarafından çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Biz de bu sanatı modernize ederek abajur, gramofon, bayan kol çantası ve kabak kemanı gibi farklı ürünler ortaya çıkarmaya başladık. 2017 yılında Bingöl'de El Sanatları Derneği'ni kurdum. Yaklaşık 15 yıldır farklı kurumlarda eğitmen olarak ahşap teknolojisi ve geleneksel ahşap sanatları üzerine eğitim vermekteyim. Bu sanatın eğitimini Halk Eğitim Merkezi, Belediye ve Gençlik Merkezi'nde düzenlediğimiz kurslarla verdik."

"Daha önce farklı kurumlarda da bu eğitimleri vererek her yıl yüzlerce öğrenci yetiştirdim. Ancak maalesef bazı engellerle karşılaşıyoruz. Yeterince destek göremiyoruz ve aradığımız imkanları bulamıyoruz. Bu yüzden yetiştirdiğimiz öğrencilerin yetenekleri körelmiş oluyor. Ahşap teknolojisi adı altında verdiğim modülde yaklaşık 6 kurs var. Bunlar arasında hat sanatı, ahşap yapma, resim, maket ahşap ve filografi yer alıyor. Ahşapla ilgili yapılabilecekleri sürekli araştırarak yeni yöntemler ve teknikler keşfettim. En çok katılım sağlayanlar genellikle üniversite öğrencileri. Ahşap, esnek bir malzeme olduğu için hayal edilen her şeyin yapılabilmesine olanak tanıyor. Ahşabın insan üzerindeki etkisi oldukça büyük; çünkü doğduğumuzda beşiktir, okulda sıradır, öldüğümüzde ise tabuttur. İnsan hayatının her alanında ahşaba ihtiyaç vardır. İlimizde el sanatları ve müze eksikliği konusunda önemli mücadeleler verdim ve hala da vermeye devam ediyorum. Maalesef, bu tür atölyelerin istihdam edileceği yerler yok. Bu alandaki eksikliklerin giderilmesi için destek ve imkanların artırılması gerektiğine inanıyorum."