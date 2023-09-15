Atılım Üniversitesi'nin yeni rektörü Serkan Eryılmaz kim? Serkan Eryılmaz nereli, kaç yaşında?

Yayınlanma: 15.09.2023 - 11:08

Güncelleme: 15.09.2023 - 11:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Serkan Eryılmaz geldi. Peki, Atılım Üniversitesi'nin yeni rektörü Serkan Eryılmaz kim, nereli, kaç yaşında?

SERKAN ERYILMAZ KİM?

Serkan Eryılmaz doktorasını 2002 yılında Ankara Üniversitesi'nde tamamladı. 2017-2023 yılları arasında Atılım Üniversitesi'nde araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcılığı ve 2011-2014 yılları arasında Atılım Üniversitesi'nde İE Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2006'da Manitoba Üniversitesi'nde ve 2017'de Durham Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Avrupa Güvenlik ve Güvenilirlik Birliği'nin Sistem Güvenilirliği Teknik Komitesi'nde eş başkan olarak görev yaptı. Güvenilirlik Mühendisliği ve Sistem Güvenliği Editörler Kurulu üyesi ve IISE Transactions-Data Science, Quality & Reliability Engineering Alan Editörü olarak görev yapan Eryılmaz'ın araştırma alanları arasında güvenilirlik mühendisliği, uygulamalı olasılık, stokastik modelleme ve yenilenebilir enerji sistemleri yer alır.

200'den fazla yayının yazarlığı üstlenen Eryılmaz yöneylem araştırmasında stokastik modeller/süreçler alanında sistem güvenilirliği üzerine yaptığı nitelikli çalışmalar nedeniyle TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü ile onurlandırıldı.