Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın eski eşi Uğur Haliloğlu ilk kez konuştu: 'Hukuki süreç başlatacağım'

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Sezen Taş'ın eski eşi Uğur Haliloğlu, kendisi hakkında çıkan iddialarla dair açıklamalarda bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir apartmanın 14'üncü katından düşerek yaşamını yitiren Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın eski eşi Uğur Haliloğlu açıklamalarda bulundu.

İDDİALARA SERT ÇIKTI

8 Ekim Perşembe günü şüpheli bir şekilde 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden eski eşi Sezen Taş ile 11 ay önce boşandıklarını söyleyen Haliloğlu, hakkında gerçek dışı iddiada bulunanlar hakkında hukuki süreçleri başlatacağını belirtti.

"Kendimi aklamak uğruna, evlatlarımın annesinin anısını incitecek tek bir kelime dahi etmeyeceğim" diyen Haliloğlu, şunları söyledi:

"İki evladımın annesi, 12 yılımı paylaştığım eski eşim Sezen’i kaybetmenin tarifsiz acısını ve şokunu yaşıyorum. Hayattaki en değerli varlıklarım olan çocuklarımın bu büyük travmayı en az hasarla atlatabilmesi için günlerdir sadece onlara sarılıyorum ve sessizliğimi koruyorum. Ancak, sosyal medyada ve basında yer alan, gerçeği yansıtmayan asılsız iddialar ve vicdansızca yürütülen linç kampanyası, sessiz kalmamı imkansız hale getirmiştir. ​

Öncelikle bilinmesini isterim ki; Sezen ile evliliğimiz 11 ay önce, karşılıklı anlaşarak, resmi ve hukuki olarak sona ermiştir. 'Boşanma aşamasındaydılar' veya 'kavgalıydılar' şeklindeki haberler tamamen asılsızdır. ​Olayın yaşandığı günün öncesinde, Sezen'in kendi talebiyle, çocuklarım pedagogların da bilgisi ve yönlendirmesiyle, karşılıklı görüşme sonucu tamamen Sezen’in onayı ve isteği dahilinde benimle birlikte Trabzon’a gelmişlerdir."

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIM"

Haliloğlu sözlerine şöyle devam etti:

"'Çocuklarını kaçırdı' şeklindeki korkunç iddialar, akıl ve vicdan sınırlarını aşan iftiralardır. Benim tek gayem, her zaman çocuklarımın güvenliği ve psikolojik sağlığı olmuştur ve olmaya devam edecektir. ​Sezen’in yaşadığı zorluklar, içsel mücadeleleri ve vefatına giden süreç, sadece bizim ve ilgili uzmanların bildiği, çocuklarımın annelerinin hatırasına duyduğum saygı gereği sonsuza kadar mahrem kalacak konulardır.

Kendimi aklamak uğruna, evlatlarımın annesinin anısını incitecek tek bir kelime dahi etmeyeceğim.​ Şu an tek önceliğim, annelerini çok trajik bir şekilde kaybeden kızımın ve oğlumun bu süreci pedagoglar eşliğinde olabildiğince sağlıklı atlatmasıdır. Acımızı yaşayamadan maruz kaldığımız bu haksız saldırıların artık son bulmasını, evlatlarımın mahremiyetine, Sezen'in anısına ve kederli ailesinin acısına saygı gösterilmesini rica ediyorum. ​Gerçek dışı iddiaları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarım."