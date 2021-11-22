Merkez'in kararı için 'öldürücü hata' diyen Atilla Yeşilada: 'Artık Pandora'nın Kutusu açıldı'
Ekonomist Atilla Yeşilada, ekonomideki karamsar tabloyu çarpıcı başlıklarla yorumladı. Merkez Bankası'nın faiz indirimini "öldürücü hata" olarak değerlendiren Yeşilada, "Merkez Bankası Pandora'nın Kutusu'nu açtı, stagflasyon kesin" ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası'nın faiz indirimi karşısında ciddi değer kaybına uğrayan Türk ekonomisi hakkında konuşan ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı faiz indirimini "öldürücü hata" olarak nitelendirdi.
"PANDORA'NIN KUTUSU AÇILDI"
YouTube kanalında yayınladığı videoda konuşan ekonomist Yeşilada, TCMB'nin faiz kararını yorumladı. Ekonominin geleceğiyle ilgili karamsar konuşan Yeşilada, "TCMB'nin, Erdoğan'ın direktifiyle aldığı faiz kararı sadece döviz ve enflasyonu etkileyecek bir sorun olmaktan çıktı. Artık Pandora'nın Kutusu açıldı" şeklinde konuştu.
Yeşilada, ekonomideki kara tabloyu "Stagflasyon kesin, mali disiplin bozulacak" sözleriyle açıkladı.
"ESKİDEN OLSA CİDDİYE ALMAZDIM"
Doların, Türk Lirası karşısında 12 ila 15 liradan satılacağını öngören tahminleri de değerlendiren Yeşilada, "Eskiden olsa hiç ciddiye almazdım. Şimdi alıyorum çünkü Türk Lirası'nı koruyacak hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.
NE OLMUŞTU?
Geçen çarşamba partisinin grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizi savunanlarla aynı yolda yürümeyiz" demiş, ardından perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısında TCMB, vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 16'dan yüzde 15'e indirilmesine karar vermişti. Bu kararın ardından Türk Lirası, dolar karşısında ciddi düşüş yaşamış, dolar/TL kuru 11.28 seviyesine yükselmişti.
Video Haberler
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
En Çok Okunan Haberler
- Müslüme'yi bulan kadın konuştu
- Meclis'te 'Sedat Peker' kavgası
- '128 milyar dolardan fazla sattılar'
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Nevşin Mengü'den kötü haber
- SGK'dan duyuru: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
- TCMB'den 'acil durum' beklentisi
- Soyer'den Kıbrıs Çıkartması
- Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti
- Fakıbaba'nın evine baskın iddiası