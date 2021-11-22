Merkez'in kararı için 'öldürücü hata' diyen Atilla Yeşilada: 'Artık Pandora'nın Kutusu açıldı'

22 Kasım 2021 Pazartesi, 17:28

Merkez Bankası'nın faiz indirimi karşısında ciddi değer kaybına uğrayan Türk ekonomisi hakkında konuşan ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı faiz indirimini "öldürücü hata" olarak nitelendirdi.

"PANDORA'NIN KUTUSU AÇILDI"

YouTube kanalında yayınladığı videoda konuşan ekonomist Yeşilada, TCMB'nin faiz kararını yorumladı. Ekonominin geleceğiyle ilgili karamsar konuşan Yeşilada, "TCMB'nin, Erdoğan'ın direktifiyle aldığı faiz kararı sadece döviz ve enflasyonu etkileyecek bir sorun olmaktan çıktı. Artık Pandora'nın Kutusu açıldı" şeklinde konuştu.

Yeşilada, ekonomideki kara tabloyu "Stagflasyon kesin, mali disiplin bozulacak" sözleriyle açıkladı.

"ESKİDEN OLSA CİDDİYE ALMAZDIM"

Doların, Türk Lirası karşısında 12 ila 15 liradan satılacağını öngören tahminleri de değerlendiren Yeşilada, "Eskiden olsa hiç ciddiye almazdım. Şimdi alıyorum çünkü Türk Lirası'nı koruyacak hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Geçen çarşamba partisinin grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizi savunanlarla aynı yolda yürümeyiz" demiş, ardından perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısında TCMB, vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 16'dan yüzde 15'e indirilmesine karar vermişti. Bu kararın ardından Türk Lirası, dolar karşısında ciddi düşüş yaşamış, dolar/TL kuru 11.28 seviyesine yükselmişti.