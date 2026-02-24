ATK raporu tamamlandı: Doğum gününde hayatını kaybetmişti, Remziye Horuz'un ölüm nedeni kesinleşti

Edinilen bilgiye göre, alerjisi nedeniyle yumurtasız pasta siparişi verilmesine rağmen pastaneden alınan pastayı yedikten sonra hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Remziye Horuz ile ilgili Adli Tıp Kurumu tamamlandı.

Doğum gününde hayatını kaybeden Horuz'un ölüm nedeninin "pasta olduğu" kesinleşti. Adli Tıp Kurumu'nun raporu, pastane sahibi ve çalışanı 3 sanığı yargılayan Ağrı 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Raporda, otopsi sonucunda elde edilen bilgilere göre, genç kızın travmatik bir tesirle öldüğüne ya da zehirlendiğine ilişkin bulgu olmadığı belirtildi.

"ÖLÜM NEDENİ, İÇİNDE YUMURTA BULUNAN PASTANIN TÜKETİLMESİNE BAĞLI GELİŞEN ALERJİK REAKSİYON..."

Kayıtlı bilgilere göre, Horuz'un yumurta alerjisi ve astım hastalığı olduğuna yer verilen raporda, genç kızda, 2 Aralık 2025 tarihinde pastaneden aldıkları pastayı yedikten sonra alerjik reaksiyon geliştiği belirtildi. Çağırılan 112 Acil Servisi ekiplerince yapılan muayenesine göre kızın solunum ve dolaşımın olmadığı bildirilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Dil kökünde ve uvulada ödem tespit edildiği, yeniden canlandırma işlemleri uygulanarak hastaneye götürüldüğü, yapılan müdahalelere cevap alındığı, yoğun bakım ünitesine yatırıldığı, klinik durumunda iyileşme olmadığı, 20 Aralık 2025 tarihinde hastanede öldüğü, otopsisinde ölümüne neden olabilecek travmatik değişim ve toksik madde bulunmadığı, iç organların incelenmesinde tespit edilen makroskopik bulgular, iç organların histopatolojik tetkikinden elde edilen bulgular ve ölümün meydana geliş şekli dikkate alındığında; kişinin ölümünün, gıda alerjisi, içinde yumurta bulunan pastanın tüketilmesine bağlı gelişen alerjik reaksiyon ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur."

ARKADAŞLARI YUMURTASIZ PASTA TALEP ETMİŞTİ

Ağrı'da, 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Remziye Horuz, doğum gününde arkadaşlarının aldığı pastayı yedikten sonra 1 Aralık 2025 rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede 21 Aralık 2025'te hayatını kaybetmişti.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, Horuz'un ölümüne ilişkin, biri pastane sahibi, ikisi çalışanı olmak üzere 3 sanık hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan dava açmıştı.

PASTANE SAHİBİ VE 2 ÇALIŞAN TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME SUÇUNDAN YARGILANIYOR

İddianamede, pastane çalışanı sanıkların Horuz'un arkadaşlarının yumurtasız pasta talep etmelerine rağmen, pastanın içeriğine ilişkin yanlış bilgilendirmede bulundukları, pastane sahibinin ise mevzuat kapsamında gıda işletmecisi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği, personeline yeterli eğitimi vermediği, personelinin bilgi talebi üzerine doğru ve eksiksiz bilgilendirme yapamadığı ifade edilmişti.

"Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle Ağrı 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta yargılanmasına başlanan sanıklar halen tutuklu bulunuyor.