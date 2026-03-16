Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit: 9 kişi hakkında iddianame düzenlendi

Başsavcılık, yaşamını yitiren Atlas Çağlayan adına açılan sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunulması ve aileye yönelik tehdit mesajları gönderen şüpheliler hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma kapsamında; 2 şüpheli hakkında “kişinin kendisini tanınmayacak hale getirerek tehdit ve birden fazla kişi ile tehdit” suçlarından, 1 şüpheli hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından, 1 şüpheli hakkında “suç işlemeye alenen tahrik etme”, 1 şüpheli hakkında “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, 1 şüpheli hakkında “kişinin hatırasına hakaret ve kişisel verileri Hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak”, 2 şüpheli ve 1 suça sürüklenen çocuk hakkında “birden fazla kişi ile tehdit, suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehdit, kişinin kendisini tanınmayacak hale getirerek tehdit” suçları yönünden işlem yapıldığı belirtildi.

Soruşturma sonucu 1’i suça sürüklenen 6’sı tutuklu toplam 9 kişi hakkında 16 Mart 2026 tarihinde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi ve Bakırköy Çocuk Mahkemesi’ne iddianame sunuldu.

Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak'ta iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, E.Ç. (15) sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaralamıştı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından E.Ç. tutuklanırken, Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları gönderildiği iddiasıyla ayrı bir soruşturma başlatılmıştı.