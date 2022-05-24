Kırşehir'de kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
Kırşehir'de kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde ikamet eden K.B. ve eşi A.B, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan kişilerin para ve ziynet eşyası istediklerini belirterek, şikayette bulundu.
Şikayet üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve asayiş ekipleri, yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin H.İ.D. ve G.D. olduğunu belirledi.
Ekipler, şüphelileri eve gelip K.B. ve A.B'den 3 büyük altını aldığı sırada suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan H.İ.D. ve G.D, Yozgat Yerköy Adliyesinde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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