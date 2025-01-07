ATM önündeki cinayetin nedeni ortaya çıktı!
Kocaeli'nde ATM önünde sırada beklerken öldürülen Maksut Beğtaş'ın (55) kan davası cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. ATM önünde sıra bekleyen Maksut Beğtaş, yanına yaklaşan U.B.’nin silahlı saldırısına uğradı.
Başına ve vücuduna kurşunlar isabet eden Maksut Beğtaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla İstanbul’da yakalanıp gözaltına alındı.
Yapılan soruşturmada, cinayetin nedeninin kan davası olduğu ortaya çıktı. Maksut Beğtaş’ın kardeşlerinin U.B.’nin babası H.B.’yi öldürdüğü, bu nedenle de akraba olan iki aile arasında husumet oluştuğu bildirildi. U.B.’nin de bir süredir takip ettiği Beğtaş’ı öldürdüğü belirtildi.
4 AY ÖNCE KARAMÜRSEL'E TAŞINMIŞ
Evli ve 3 çocuk babası olan Maksut Beğtaş’in kan davasından kaçıp 4 ay önce Karamürsel’e taşındığı öğrenildi. Maksut Beğtaş’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Beğtaş, Karamürsel Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'a defnedildi. Emniyette işlemleri tamamlanan U.B. ise adliyeye sevk edildi.
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