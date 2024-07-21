İzmir’deki 'kan davası' cinayetinde yeni gelişme

Yayınlanma: 21.07.2024 - 15:23

Güncelleme: 21.07.2024 - 15:24

Menemen ilçesi İncirli Pınar Mahallesi’nde, sabah saatlerinde Ali Gürbüz (53) ve Döne Gürbüz (61) çifti bir süre önce kızları M.G.’yi Okan Demir ile evlendirdi. Zaman içerisinde M.D. ve Okan Demir arasında çıkan tartışma sonrası M.D. baba evine döndü.

M.D.’nin erkek kardeşi Alican Gürbüz ise çıkan tartışmada eniştesi Okan Demir’i tabancayla vurarak öldürdü. Alican Gürbüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SOKAK ORTASINDA CİNAYETE KURBAN GİTMİŞLERDİ

Yaşanan cinayetin ardından M.D. ile anne ve babası geçen yıl İzmir’in Menemen ilçesine taşındı. Erkek tarafı ise yaşanan cinayetin ardından ailenin peşine düştü.

Bugün sabah saatlerinde kimlikleri henüz belirlenemeyen ve 2 kişi oldukları değerlendirilen eski damatlarının yakınları, aldıkları simitlerle evlerine dönmekte olan Ali ve Döne Gürbüz çiftine tabancayla defalarca ateş etti. Çift, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar ise hızla kaçtı.

ŞÜPHELİLER, ÖLDÜRÜLEN DAMADIN KARDEŞİ VE KUZENİ ÇIKTI

Çiftin cenazesi savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, adrese gelen Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev bölgede incelemelerde bulunmuştu.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler, Gürbüz çiftinin oğlu Alican Gürbüz tarafından öldürülen Okan Demir’in kardeşi C.D. (30) ve kuzeni C.D. (39) çıktı.

Şüpheliler, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, kaçtıkları Çiğli ilçesinde suç aleti tabancalar ile birlikte bir evde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü ve burada ifadelerinin alınacağı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.