Beşiktaş’ta korkutan banka yangını: ATM'de başladı, üst katlara sıçradı!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 07:53

Güncelleme: 11.07.2024 - 07:53

Yangın, dün akşam saat 22.30 sıralarında Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankada çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bankanın ATM’sinde bilinmeyen nedenle başlayan alevler, binanın dış cephe kaplamalarına sıçrayarak üst katlara kadar ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde trafiğini kapatıp çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangının çıkış nedeni hakkında incelemeler devam ediyor.