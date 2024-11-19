ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğramıştı: Kurtarılmadı!

Yayınlanma: 19.11.2024 - 12:23

Güncelleme: 19.11.2024 - 12:23

Samsun'un Atakum ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan ve Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 4 gündür tedavisi devam eden Ali Gültekin (22), yaşamını yitirdi.

NE OLMUŞTU?

Vatan Caddesi Atakent Bulvarı kavşağında 15 Kasım'da ATM'den para çeken Ali Gültekin (22), yanına gelen 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan K.D. (17), M.A. (17) ve S.K. (16) tutuklanmıştı.