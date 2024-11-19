ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğramıştı: Kurtarılmadı!
Atakum ilçesinde, ATM'den para çekerken silahlı saldırıda yaralanan 22 yaşındaki Ali Gültekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan ve Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 4 gündür tedavisi devam eden Ali Gültekin (22), yaşamını yitirdi.
NE OLMUŞTU?
Vatan Caddesi Atakent Bulvarı kavşağında 15 Kasım'da ATM'den para çeken Ali Gültekin (22), yanına gelen 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan K.D. (17), M.A. (17) ve S.K. (16) tutuklanmıştı.
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