ATM'lerden para çekenler için yeni dönem: 1 Ocak itibarıyla başlıyor

Yayınlanma: 31.12.2024 - 14:28

Güncelleme: 31.12.2024 - 14:28

Yurttaşların artan nakit para talepleri bankacılık sektöründe önemli değişiklikleri de beraberinde getirirken yarından itibaren ATM’lerde yeni bir dönem başlıyor.

Bankalar günlük para çekme işlemlerinde talebi karşılamakta zorlanırken, ATM’lerde ücretsiz para çekim limitlerine güncelleme geliyor.

NAKİT ÇEKİMDE YÜKSEK KOMİSYON ALIYORLARDI

Sözcü’de yer alan haberde, birçok özel banka günlük para çekme limitini 10-15 bin TL arasında belirlemişti.

Yaz aylarında QR kod ile yapılan işlemlerde limitler artırılsa da uygulamanın beklenen etkiyi vermemesi ve belirlenen günlük limitin üzerinde nakit çekim gerçekleştiren müşterilerden yüksek oranlarda komisyon kesilmesi gibi nedenlerle yeni bir düzenleme yapılması zorunlu oldu.

Özellikle yaşlı banka müşterilerinin teknolojiyi kullanmada yaşadığı zorluklar da nedenler arasında yer aldı.

NAKİT ÇEKİM LİMİTLERİ ARTIYOR

Bu kapsamda bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, günlük limiti 10 bin TL olan bankaların, bu rakamı 15 bin TL’ye yükseltmesi bekleniyor.

15 bin TL olan limit ise 20 bin TL’ye çıkarılacak.

ATM'LER BU PARALARI KABUL ETMİYOR

Kur artışları sonrasında Türkiye'deki en yüksek banknotun yaklaşık 5.5 dolara kadar gerilemesine rağmen Merkez Bankası, 500 ve 1000 TL'lik banknotları tedavüle almamaya devam ediyor.

Bu durum, ATM'lerde önemli bir değişiklik yaşanmasına yol açarken, her gün makinelere para yetiştirmekte zorlanan bankalar, çözümü tek tip para kullanımına geçmekte buldu. Özel bankaların kullandığı ATM'lerin tamamına yakınında 10 ve 20 TL'lik banknotların kullanımı durdurulurken, bu bölümlere de 200 liralık paralar yerleştiriliyor.

Bununla birlikte son günlerde birçok banka, 10 ve 20 liralık slotları yeterli bulmayarak, 50 ve 100 TL'lik paraları da kullanıma kapatarak, ATM'lerden yalnızca 200 lira çekilmesine olanak tanıyor.