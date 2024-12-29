Robert Pattinson'lı 'The Batman: Part II' yeniden ertelendi: İşte yeni vizyon tarihi!

"The Batman: Part II" bir kez daha ertelendi. Robert Pattinson'ın başrolde olduğu devam filmi, 1 Ekim 2027'de izleyiciyle buluşacak.

Robert Pattinson'lı 'The Batman: Part II' yeniden ertelendi: İşte yeni vizyon tarihi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2024 - 16:29

Robert Pattinson’ın başrolde olduğu ve dünya çapında büyük başarı elde eden “The Batman”in devam filmi bir kez daha ertelendi.

Matt Reeves'in yönetmenliğini üstleneceği “The Batman: Part II” için yeni vizyon tarihi 1 Ekim 2027 olarak açıklandı.

YAZAR GREVİ VE DEĞİŞEN TAKVİM

Film, ilk olarak Ekim 2025'te gösterime girmesi planlanmıştı ancak Hollywood'daki yazar grevi nedeniyle önce 2 Ekim 2026’ya, ardından da Warner Bros.'un son duyurusuyla bir yıl daha ertelenerek 2027'ye kaydırıldı.

TOM CRUISE DEVREYE GİRDİ

Warner Bros., "The Batman"de oluşan boşluğu Tom Cruise’un Alejandro G. Inarritu imzalı henüz ismi açıklanmayan filmiyle dolduracağını açıkladı. Batman devam filminin çekimlerinin ise 2025'in üçüncü çeyreğinde başlayacağı belirtildi.


Etiketler: #The Batman #Robert Pattinson

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