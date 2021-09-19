ATO Başkanı Ali Karakoç, salgında aşılama çalışmalarını değerlendirdi

19 Eylül 2021 Pazar, 04:00

Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Ali Karakoç, koronavirüse karşı aşılama sürecinde verilerin yanlış bir algıyla paylaşıldığını vurguladı. Bağışıklığın göçmenlerle birlikte 88 milyon insana göre düşünülmesi gerektiğini belirten Karakoç, “Yani daha yüzde 40-45 civarı çift doz aşılama yaptık” dedi.

Karakoç, koronavirüse karşı aşılama sürecini Cumhuriyet’e anlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her gün sosyal medya hesabından aşı haritasındaki renkleri paylaşmasının “yanlış bir algı” oluşturduğunu söyleyen Karakoç, şunları kaydetti: “Bu oranlar toplumda yanlış algı yaratıyor. ‘İki doz aşılamada oran yüzde 63’ deniyor. Bu doğru değil. Çünkü vatandaş yüzde 63 oranında iki doz aşı tamamladıysa ‘Neden vakalar ve ölümler fazla?’ diyor. Bu da güvensizlik yaratıyor ve aşı tereddüdüne yol açıyor. Oysa Sağlık Bakanı toplumun tamamına göre bu oranları vermiyor, 18 yaş üstü için veriyor. Biz özellikle Delta varyantından sonra toplumun yüzde 80’ininin aşı olması gerektiğini söylüyoruz. Bizim nüfusumuz 83 milyon. 5 milyona yakın mülteci var. Yani biz daha yüzde 40-45 civarı bir çift doz aşılama yaptık.”

SİYASİ ÇIKAR PEŞİNDE

Toplum bağışıklığının toplam nüfusa göre hesaplanması gerektiğini vurgulayan Karakoç, “Toplum bağışıklığı için gereken oranın yarısı bir aşılama yaptık. Çift doz aşılamada iki doz Sinovac olanlar da var. Bunlardan kaç tanesi Sinovac, onu da bilmiyoruz. Çünkü çift doz Sinovac için hatırlatma dozlarını olmayanlar da var. Bakanlık bu verileri de maalesef açıklamıyor” dedi. İktidarın aşılama sayılarıyla siyasi bir çıkar sağlamaya çalışmasını eleştiren Karakoç, “ATO olarak Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürünün yapmış oldukları açıklamaların doğru olmadığını ve bunun toplumda aşı tereddüdünü artırdığını söylüyoruz” dedi.

Ankara İl Sağlık Müdürü’nün aşılama ve hastanelerdeki duruma ilişkin yaptığı açıklamalara değinen Karakoç, “Kendi içinde tutarlı ancak eksikleri ve yanlışları var. Mesela Ankara’da yoğun bakım doluluk oranları için ‘yüzde 70’ diyor. Ne yazık ki Ankara İl Sağlık Müdürü bu oranı açıklarken çocuk, yeni doğan ve diğer yoğun bakımları da sayıyor” dedi.

‘33 HASTAMIN 3’Ü AŞILI’



Aşının etkisine ilişkin kendi çalıştığı hastaneden örnek veren Karakoç, “Şu an 33 hastanın yattığı bir Covid servisine bakıyorum. Hastaların 16’sı hiç aşı olmamış. 14’ü aşılarını tamamlamamış. Sadece üçü aşılarını tamamlamış. Ama bu üç kişi de ileri yaş ve yoğun kronik hastalığı olan kişiler” dedi.

SEDYEDE TEDAVİ

Ankara’daki hastanelerin doluluğunu birkaç gün önce ambulansla getirilen bir hasta üzerinden anlatan Karakoç, “Hastanede yer olmadığı için acil serviste çalışan hekim arkadaş, ‘Ancak hastayı ambulanstaki sedye ile acil servise alarak bu şekilde takip edebiliriz’ dedi. Böylesi bir saha gerçekliği var ne yazık ki” ifadelerini kullandı.

221 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilerine göre dün, 335 bin 244 test yapılırken 26 bin 161 kişi Covid-19’a yakalandı. 221 kişi ise yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan, son bir haftadaki vaka sayılarını paylaşarak “Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım” tavsiyesinde bulundu.