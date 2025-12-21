ATO’nun 96. yıl dönümü törenle kutlandı: Sağlıkçılardan İklim Öngel’e ödül

ATO’nun kuruluş yıl dönümü resepsiyonu ATO Toplantı Salonunda düzenlendi. Törene CHP PM Üyesi Dr. Zeliha Aksaz Şahpaz, İYİ Parti Ankara Milletvekili Dr. Eşref Fakıbaba, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap ve Merkez Konseyi Üyesi Ali Karakoç, Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Er, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şube Eşbaşkanı İbrahim Kara, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Remzi Er ve çok sayıda kurum temsilcisi ile hekim katıldı.

‘GENÇLERLE BİRLİKTE MEYDANDAYDIK’

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mine Coşkun ATO'nun tarihsel köklerinin Kurtuluş Savaşı’na ve Tıbbiyelilerin ruhuna kadar uzandığını belirtti. ATO'nun Türkiye’nin tüm aydınlık ve karanlık dönemlerine tanıklık ettiğini söyleyen Coşkun şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bugün başka bir karanlık dönemin içerisindeyiz.19 Mart sürecinden bu yana; anayasal haklarına ve siyasi iradesine sahip çıkan yüz binlerle birlikte meydanlarda ‘Hak Hukuk Adalet’ talebini dile getirdik. Tarihsel köklerimizin bize verdiği sorumluluk ve bilinçle, gençlikten aldığımız güçle geleceğe umutla bakmaya devam ediyoruz.”

Açış konuşmasının ardından "Sağlık Emek ve Onur Ödülleri” törenine geçildi. Dr. İncilay Kılıç, Dr. Aysel Ülker, Dr. Özen Aşut Dr. Necati Dedeoğlu, Dr. Haluk Özbay, Türkiye Psikiyatri Derneği adına Dr. Serap Erdoğan, Türk Toraks Derneği adına Dr. Çağlar Çuhadaroğlu’na ödülleri takdim edildi. ATO’nun “Sağlık Basın Ödülleri”ne gazetemizden İklim Öngel ile Evrensel Gazetesi’nden Sultan Özer değer görüldü.