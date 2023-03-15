Atölyede kesim yaptığı testerenin bıçağı yerinden çıktı, boynundan ağır yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesindeki kereste atölyesinde kesim yapan Suriye uyruklu Nidal Eldenden (26), daire testere bıçağının yerinden çıkıp boynuna isabet etmesiyle ağır yaralandı.
Kırsal Çeltikçi Mahallesi’nde faaliyet gösteren kereste atölyesinde, saat 16.00 sıralarında 'daire testere' ile kereste kesimi yapan Nidal Eldenden, bıçağın yerinden çıkarak boynunu kesmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.
DURUMU CİDDİ
İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan Eldenden’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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