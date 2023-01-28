Bir adamın, elektrikli testereyle yanlışlıkla bir gaz borusunu keserek öldüğü belirlendi

İngiltere'de eski araba tamircisi Frank Burton'un, elektrikli testereyle yanlışlıkla bir gaz borusunu keserek öldüğü belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 09:36
Bir adamın, elektrikli testereyle yanlışlıkla bir gaz borusunu keserek öldüğü belirlendi
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İngiltere'de Frank Burton adındaki bir araba tamircisinin 31 Mart 2022'de hayatını kaybetmesinin ardından soruşturması tamamlandı.

Yapılan soruşturma, Frank Burton'ın mutfağında bir tezgahı keserken testeresinin "altındaki gaz borusuna nasıl girdiğini" ortaya çıkardı.

Hakim Nigel Meadows, borunun testereyle kesilmesinin "gaz kaçağına yol açtığını ve bunun da mutfakta patlamaya ve yangına neden olarak merhumun ölümüne yol açtığını" söyledi.

91 yaşındaki Burton, yoğun yanıklar ve duman soluması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıklarının "deprem gibi" görünen "büyük" bir patlama bildirmesi üzerine birçok komşu evlerinden tahliye edilmişti.

Burton'ın kardeşi Philip, "Frank motor endüstrisindeydi, kaporta işleri yapıyordu ve çok yetenekli ve saygı duyulan biriydi. İki çocuk babasıydı. Sağırdı" diye konuştu.

Burton'ın oğlu Paul, "Babam İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde sekiz yaşında genç bir çocuktu ve iki kez bombalanmaktan kurtuldu. Babamın çok sanatsal olduğunu söylemek yetersiz kalır. İnsanların kendisine verdiği hemen her şeyi, özellikle de kırık mücevherleri tamir edebiliyordu" dedi.


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