Atölyedeki motorlu testereye çarpan işçi öldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dengesini kaybedip, çalışan motorlu testereye çarpan Suriye uyruklu işçi Hamid Kasım (26) yaşamını yitirdi.
Muradiye Mahallesi Sanayi Sitesi'nde odun-kömür satışı yapılan iş yerinin atölyesinde; 27 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında motorlu testere yakınına dizili odunlar, birden devrildi. Bu sırada makinenin önünde çalışan Hamid Kasım, devrilen odunlar nedeniyle dengesini kaybedip, hareket halindeki testereye çarptı.
KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Kasım, işyeri sahibi ile diğer çalışanlarının müdahalesiyle İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kasım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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