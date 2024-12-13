Yayınlanma: 13.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.12.2024 - 04:00

Tutuklanan gençlerden İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencisi Mücahit Özel, adliye önünde yaptığı açıklamada, “Bizleri susturmaya çalışanlar bilsin ki artık yalnızca dokuz kişi değiliz. TRT World Forum programındaki haklı sorularımıza, ‘Siyonistlerin ağzı, dili olma’ ithamlarıyla cevap verenleri hatırlıyorsunuz. Buradan soruyoruz, İsrail ile ticaretin kesilmesini isteyen gençler mi Siyonistlerin dili oluyor yoksa ticareti sürdürenler mi” diye konuştu.

Tutuklananlardan biri olan stajyer avukat Sena Eliküçük ise “Siyonizme attığımız taş ile anılmak isterim. Siyonizme karşı aldığım tavırdan taviz vermeyecek, dünyadaki hiçbir çıkar uğruna Filistin davamızı satmayacağım” dedi.