‘Attığımız taş ile anılmak isterim’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı TRT World’ün etkinliğine davet edilen SOCAR’ın yöneticisini, İsrail’e petrol sattığı gerekçesiyle protesto eden ve tutuklanan dokuz genç, dün İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

‘Attığımız taş ile anılmak isterim’
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 13.12.2024 - 04:00

Tutuklanan gençlerden İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencisi Mücahit Özel, adliye önünde yaptığı açıklamada, “Bizleri susturmaya çalışanlar bilsin ki artık yalnızca dokuz kişi değiliz. TRT World Forum programındaki haklı sorularımıza, ‘Siyonistlerin ağzı, dili olma’ ithamlarıyla cevap verenleri hatırlıyorsunuz. Buradan soruyoruz, İsrail ile ticaretin kesilmesini isteyen gençler mi Siyonistlerin dili oluyor yoksa ticareti sürdürenler mi” diye konuştu. 

Tutuklananlardan biri olan stajyer avukat Sena Eliküçük ise “Siyonizme attığımız taş ile anılmak isterim. Siyonizme karşı aldığım tavırdan taviz vermeyecek, dünyadaki hiçbir çıkar uğruna Filistin davamızı satmayacağım” dedi.


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #filistin #Protesto

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