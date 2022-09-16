ATV'den düşen Hintli turist, hayatını kaybetti

16 Eylül 2022 Cuma, 15:09

Kapadokya bölgesi Aşk Vadisi'ne 15 Eylül saat 17.00 sıralarında bir grup arkadaşı ile tatilini geçirmek için gelen Hindistanlı Kulkarni Paurnima Daso, ATV motoru ile tura katıldı.

ATV ile seyir halindeyken dengesini kaybeden Daso, yol kenarında taşların üzerine düştü. İhbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.