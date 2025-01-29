Av dönüşü fenalaşıp hayatını kaybetti!

Burdur'da av dönüşü evde fenalaşan 38 yaşındaki üniversite personeli Mehmet Arı, yaşamını yitirdi. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, sosyal medya hesabından Arı için taziye mesajı yayımladı.

Av dönüşü fenalaşıp hayatını kaybetti!
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DHA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 14:36

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü'nde hizmetli olarak görev yapan Mehmet Arı (38), dün gece avdan döndükten sonra Menderes Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri evli ve 1 çocuk babası Arı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Arı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Arı, otopsi işlemlerinin ardından öğle namazından sonra Burdur merkez Yeşildağ köyünde toprağa verildi.

REKTÖR DALGAR'DAN TAZİYE MESAJI

Sosyal medyada taziye mesajı yayımlayan MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, "Üniversitemiz çalışanlarından Mehmet Arı kardeşimizin genç yaşta vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve üniversitemize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. 


Etiketler: #Burdur #av #otopsi #üniversite

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