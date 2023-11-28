Babasının cenazesini yıkarken fenalaşıp yaşamını yitirdi

Kocaeli'nde hayatını kaybeden 92 yaşındaki babasının cenazesini yıkarken fenalaşan 66 yaşındaki Ahmet Temel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 17:06
Babasının cenazesini yıkarken fenalaşıp yaşamını yitirdi
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Kocaeli'nde yaşayan 92 yaşındaki Maksut Temel, yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti. Babasının ölümüne üzülen ve cenazesinin yıkandığı esnada fenalaşan 66 yaşındaki oğlu Ahmet Temel, hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde Ahmet Temel’in aort damarında yırtılma meydana geldiği belirlenerek ameliyata alındı. Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Temel ve babasının 1 gün arayla yaşamını yitirmesi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

BİR GÜN ARAYLA TOPRAĞA VERİLDİLER

Maksut Temel’in cenazesi dün Kuruçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kendisinden 1 gün sonra yaşamını yitiren oğlu Ahmet Temel’in cenazesi ise bugün toprağa verildi.


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