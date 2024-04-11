Milli dalgıç Serkan Toprak, egzersiz yaptığı sırada fenalaşıp yaşamını yitirdi!

Menteşe'de, babasına ait evde nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçiren 45 yaşındaki Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 09:51
Milli dalgıç Serkan Toprak, egzersiz yaptığı sırada fenalaşıp yaşamını yitirdi!
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Balıkesir'den Ramazan Bayramı tatili için babasının yaşadığı Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ne gelen Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak (45), kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile birlikte nefes egzersizi yaptığı saat 22.00 sıralarında fenalık geçirdi.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.


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