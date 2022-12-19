Av. Kazmaz’dan çağrı: Maraş katliamıyla ilgili istihbarat belgeleri açıklansın

19 Aralık 2022 Pazartesi, 12:53

Kahramanmaraş'ta Alevi yurttaşlara yönelik başlayan ‘Maraş Katliamı’nın üzerinden 44 yıl geçti. 12 Eylül darbesine yol açan olaylardan biri olarak görülen 'Maraş Katliamı’nda 111 kişinin hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Resmî rakamlara göre; 917 ev ve iş yeri ile kamu kuruluşları ve özel şahıslara ait mallara zarar verildi. Yargılamalar sonunda ceza alanlar aflarla hapisten çıkarken, olaylar faili meçhul kaldı.

“İSTİHBARAT VARSA NEDEN ÖNLEM YOK?”

Gazi Mahallesi davasının da avukatlığını yapan Remzi Kazmaz, Maraş katliamının 44. yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, “Yakın tarihimizdeki Alevilere yönelik katliam zincirinin en büyük halkasını oluşturan 1978 Maraş katliamı, üzerinden 44 yıl geçmesine rağmen gizliliğini koruyor. Dava dosyası üzerindeki gizliliğin kalkmaması kamu vicdanı açısından rahatsızlık vericidir. Gizlilik kalkmıyorsa halen gizlenmeyi gerektirecek unsurlar var demektir. İddianame ve gerekçeli karardan, Maraş’ta yaşanacak katliamla ilgili istihbarat alındığı anlaşılıyor. İstihbarat alındıysa neden yeterince önlem alınmadığının ortaya çıkarılması gerekmektedir” diye konuştu.

“BELGELER AÇIKLANMALI”

Maraş katliamıyla ilgili MİT, askeri istihbarat ve polis istihbarat örgütlerinin belgeleri yargı denetimine açılması gerektiğinin altını çizen Av. Kazmaz, “111 kişinin kadın, çocuk demeden katledilmesine neden olan ve binlerce kişinin de son anda kurtarıldığı katliamın aydınlatılması için bu belgelerin kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir. Belgeler açıklanmazsa Maraş gibi Alevilere yönelik Sivas, Çorum, Gazi Mahallesi, Madımak gibi katliamlar zinciri karanlıkta kalmaya devam edecek” dedi.

“AKP HÜKÜMETİ, BELGELERİ KAMUOYU İLE PAYLAŞILMALI”

AKP’nin 2009'da başlattığı “Alevi açılımı” sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Remzi Kazmaz, “AKP hükümeti, samimi bir açılım yapmak istiyorsa bu gizlilik kaldırılmalı, istihbarat belgeleri kamuoyu ile paylaşılmalıdır. AKP hükümeti, insanlığa karşı işlenen bu katliamı aydınlatarak işe başlarsa, bundan önceki hiçbir hükümetin yapamadığını yaparak tarihteki yerini alacaktır. Aksi halde AKP’nin 13 yıllık Alevi açılımı sürecinde yeni, samimi bir sayfa açılmayacaktır” ifadelerini kullandı.